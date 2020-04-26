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Банковские служащие в России переезжают жить в офисы

15:05
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Так будет безопаснее работать

Из-за пандемии коронавируса часть российских банков хочет перевести своих сотрудников на жизнь в офисах. Фактически банковские служащие будут 24 часа в сутки находиться на рабочем месте или в непосредственной близости от него.
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Известно, что условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк "Зенит". Сотрудники этих кредитных организаций добровольно пошли на самоизоляцию в офисе за прибавку к зарплате, сообщает РБК.

В офисах уже есть необходимый запас продуктов, организовано медицинское сопровождение. Сотрудники специальных команд поддержки предварительно сдали тесты на COVID-19.

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