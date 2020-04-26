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В Москве может появиться памятник сражавшимся с коронавирусом врачам

14:48
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Эта инициатива обсуждается в обществе

В Москве могут установить памятник врачам, погибшим во время борьбы с коронавирусом. Этот вопрос будет обсуждаться после полной победы над вирусом, сообщил РИА Новости глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Депутат поддержал эту идею, но сообщил, что пока подобная инициатива в Мосгордуму пока не поступала. "Это война, война, в которой мы должны победить", - отметил Герасимов.

Москва является лидером по числу инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в столице выявлено 42480 заболевших, 404 человека умерли. Часть больных лечится на дому под контролем врачей.

Основная масса пациентов находится в больнице в Коммунарке и 2-ой инфекционной больнице. Также в столице около 30 лечебных учреждений перепрофилированы в коронавирусные стационары.

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