В Кремле похвалили Мишустина и его правительство за работу в тяжёлых условиях

Блестящее правительство, отметил Дмитрий Песков

В Кремле дали высокую оценку деятельности правительства Михаила Мишустина. Кабмину удаётся работать в условиях кризиса с полным самопожертвованием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Правительство блестящее, профессиональное, молодое, энергичное, слаженное", - отметил представитель Кремля.

Михаил Мишустин сменил Дмитрия Медведева на посту премьер-министра 16 января 2020 года. Это совпало с началом в Китае эпидемии коронавируса, которую позже Всемирная организация здравоохранения назвала пандемией.

По данным на 26 апреля, в мире зарегистрировано почти три миллиона заражённых и 200 тысяч умерших, в России – более 80 тысяч инфицированных и 747 скончавшихся от коронавируса.

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