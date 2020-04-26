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Путин выступит с новым заявлением по коронавирусу на следующей неделе

14:28
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Об этом сообщили в Кремле

Владимир Путин может выступить на неделе с новым заявлением по ситуации с коронавирусом. Этого не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Я думаю, что на неделе мы услышим новое заявление главы государства с оценками наших перспектив", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Песков также дал свою оценку предстоящему выходу из режима самоизоляции. По его мнению, он будет поэтапным и эту этапность ещё предстоит разработать.

Президент России уже около месяца работает удалённо. По нескольку раз в неделю он проводит совещания в режиме видеоконференции. Владимир Путин уже обращался к россиянам по поводу пандемии коронавируса и выражал уверенность, что страна справится с этой проблемой.

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