"Наши ангелы-хранители": Вылечившийся от коронавируса Лещенко пишет песню для врачей

Скоро будет премьера
Переболевший коронавирусом Лев Лещенко пишет песню, посвящённою врачам. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
"Мне вчера прислали песню, где прекрасный совершенно припев. В нём есть такие строчки:
И спешат на помощь к нам не небожители.
Просто люди, чья работа – доброта.
Люди в белом - наши ангелы-хранители,
Верноподданные Красного Креста".
Лещенко рассказал, что со здоровьем у него сейчас всё замечательно. Певец задумался о здравоохранении, медицине, лекарствах и о тех людях, которые зачастую идут на самопожертвование и риск. Песню про врачей Лев Лещенко пообещал записать в ближайшее время.
В марте 78-летний исполнитель попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Через две недели после лечения Лещенко выписали из клиники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"