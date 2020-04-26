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"Наши ангелы-хранители": Вылечившийся от коронавируса Лещенко пишет песню для врачей

16:21
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Скоро будет премьера

Переболевший коронавирусом Лев Лещенко пишет песню, посвящённою врачам. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Лещенко спел песню о надежде и доме из больничной палаты в Коммунарке

"Мне вчера прислали песню, где прекрасный совершенно припев. В нём есть такие строчки:

И спешат на помощь к нам не небожители.

Просто люди, чья работа – доброта.

Люди в белом - наши ангелы-хранители,

Верноподданные Красного Креста".

Лещенко рассказал, что со здоровьем у него сейчас всё замечательно. Певец задумался о здравоохранении, медицине, лекарствах и о тех людях, которые зачастую идут на самопожертвование и риск. Песню про врачей Лев Лещенко пообещал записать в ближайшее время.

В марте 78-летний исполнитель попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Через две недели после лечения Лещенко выписали из клиники.

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