Россиян попросили пересидеть дома майские праздники

Это нужно для сохранения динамики заболеваемости COVID-19

Россиян попросили никуда не ездить и не ходить на майские праздники. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила всех граждан страны пересидеть эти дни дома для того, чтобы не испортить динамику заражения коронавирусом.

Пик заболеваемости, по мнению Поповой, ещё не наступил. Но резкое снятие ограничений может привести к взрывному росту. "Это – самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", - отметила Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Режим самоограничения сыграл максимально положительную роль – это абсолютно очевидно.

Глава ведомства считает, что продолжение соблюдения требований самоизоляции является единственным путем борьбы с пандемией. Такой режим был введён в регионах России в конце марта, он должен завершиться 30 апреля.

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