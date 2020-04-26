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Россиян попросили пересидеть дома майские праздники

15:42
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Это нужно для сохранения динамики заболеваемости COVID-19

Россиян попросили никуда не ездить и не ходить на майские праздники. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила всех граждан страны пересидеть эти дни дома для того, чтобы не испортить динамику заражения коронавирусом.
Режим самоизоляции доказал эффективность в России

Пик заболеваемости, по мнению Поповой, ещё не наступил. Но резкое снятие ограничений может привести к взрывному росту. "Это – самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", - отметила Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Режим самоограничения сыграл максимально положительную роль – это абсолютно очевидно.

Глава ведомства считает, что продолжение соблюдения требований самоизоляции является единственным путем борьбы с пандемией. Такой режим был введён в регионах России в конце марта, он должен завершиться 30 апреля.

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