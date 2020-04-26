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Архиерей РПЦ умер от коронавируса

16:43
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

В Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии, епископ Вениамин. Ему было 54 года. Несколько дней назад священнослужитель попал в больницу в тяжёлом состоянии с двусторонней пневмонией. Тест показал у него наличие коронавируса.
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Епископ Вениамин стал первым архиереем Русской православной церкви, который стал жертвой COVID-19, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтверждён у управляющего делами Московской патриархии, митрополита Дионисия. 21 апреля на 49 году жизни умер настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин, у него тоже был выявлен коронавирус.

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