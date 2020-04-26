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В Киево-Печерской лавре все священники заражены коронавирусом

17:28
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Три человека умерли

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники. Три человека уже умерли. Всего больных насчитывается около двухсот.
Архиерей РПЦ умер от коронавируса

Глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент сообщил РБК, что заболели также монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии.

В лавре третью неделю действует карантин. Россия предлагала отправить гуманитарную помощь для священников, но украинская сторона так и не ответила на запрос Москвы.

В России тоже болеют и умирают священнослужители, заразившиеся коронавирусом. В Курской области скончался глава Железногорской епархии, епископ Вениамин, а в Москве умер настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин.

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