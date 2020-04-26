Россия прекратила экспорт зерна

Эта мера стабилизирует цены на внутреннем рынке

Россия приняла решение приостановить экспорт зерна до 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Эти меры должны стабилизировать цены на зерновые и не допустить дефицита на внутреннем рынке. К 26 апреля в полном объёме была выбрана нетарифная квота на экспорт зерна.

В конце марта Минсельхоз предложил ограничить вывоз наиболее важных зерновых культур из России за пределы ЕАЭС. В середине апреля министерство обвинило элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна, проданного из государственного интервенционного фонда.

Ранее власти заявляли об отсутствии в России дефицита основных продовольственных товаров. Скачок спроса на гречку в конце марта – начале апреля не повлиял на её цену. Запасы круп в стране достаточные, в магазинах нет нехватки продуктов.

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