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Россия прекратила экспорт зерна

17:45
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Эта мера стабилизирует цены на внутреннем рынке

Россия приняла решение приостановить экспорт зерна до 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Эти меры должны стабилизировать цены на зерновые и не допустить дефицита на внутреннем рынке. К 26 апреля в полном объёме была выбрана нетарифная квота на экспорт зерна. 
В Москве исключили дефицит товаров

В конце марта Минсельхоз предложил ограничить вывоз наиболее важных зерновых культур из России за пределы ЕАЭС. В середине апреля министерство обвинило элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна, проданного из государственного интервенционного фонда.

Ранее власти заявляли об отсутствии в России дефицита основных продовольственных товаров. Скачок спроса на гречку в конце марта – начале апреля не повлиял на её цену. Запасы круп в стране достаточные, в магазинах нет нехватки продуктов.

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