Губернаторы ждут от Путина продления режима выходных дней

Он должен закончиться 30 апреля

28 апреля состоится большое совещание президента с губернаторами, оно традиционно пройдёт в режиме видеоконференции. Некоторые главы регионов ждут от Владимира Путина продления выходных дней как минимум до окончания майских праздников.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлён до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксёнов предполагает, что на совещании с главой государства будет дана оценка и приняты соответствующие решения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что на следующей неделе Путин обратится к россиянам и сообщит о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Представитель Кремля не назвал дату обращения главы государства к гражданам.

Между тем главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин полагает, что карантинные меры в России следует продлить до 12 мая. По мнению врача, снимать ограничения, в том числе, возобновлять занятия в школах в привычном формате, пока рано.

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