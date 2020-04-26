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Губернаторы ждут от Путина продления режима выходных дней

18:19
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Он должен закончиться 30 апреля

28 апреля состоится большое совещание президента с губернаторами, оно традиционно пройдёт в режиме видеоконференции. Некоторые главы регионов ждут от Владимира Путина продления выходных дней как минимум до окончания майских праздников.
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлён до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксёнов предполагает, что на совещании с главой государства будет дана оценка и приняты соответствующие решения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что на следующей неделе Путин обратится к россиянам и сообщит о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Представитель Кремля не назвал дату обращения главы государства к гражданам.

Между тем главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин полагает, что карантинные меры в России следует продлить до 12 мая. По мнению врача, снимать ограничения, в том числе, возобновлять занятия в школах в привычном формате, пока рано.

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