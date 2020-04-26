В петербургской больнице произошло массовое заражение врачей коронавирусом

Больных уже около 50-ти

В Мариинской больнице в Санкт-Петербурге у 50 сотрудников подтвердился коронавирус. Всего в лечебном учреждении работает около двух тысяч человек, это одна из самых больших больниц города.

Такое массовое заражение связано с тем, что в больницу поступали не продиагностированные пациенты из других стационаров. Сама же Мариинская больница должна была начать приём больных с COVID-19 только 27 апреля.

Издание "Фонтанка.ру" утверждает, что система здравоохранения Петербурга едва справляется с нагрузкой из-за роста числа пациентов с симптомами коронавируса. В городе девять больниц принимают больных с коронавирусом. Власти делает всё для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.

В Смольном отметили, что петербуржцы смогут помочь врачам только, если будут добросовестно соблюдать режим самоизоляции. По данным на 26 апреля, в Петербурге насчитывается 3077 больных коронавирусом, умерли 27 человек.

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