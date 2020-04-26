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Озвучены меры поддержки российских туроператоров

19:27
  • воскресенье
  • 26 апреля 2020

Из бюджета будут выделены деньги на субсидии

Туроператоры смогут получить субсидии на возмещение затрат, связанных с ограничениями по коронавирусу. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления такой помощи. Деньги на поддержку туроператорам будут предоставлены из федерального бюджета. 
Потери российских туроператоров оценили в десятки миллиардов

После введения ограничений туроператоры остались без заказов и возможности продавать путёвки. Многие туристические организации были вынуждены потратить свои средства на возврат денег туристам, которые не смогли воспользоваться уже купленными путёвками.

В марте-апреле правительство приняло три пакета мер поддержки отраслям, наиболее пострадавшим от ограничений из-за пандемии коронавируса. В частности, малый и средний бизнес получил право на отсрочки платежей по действующим кредитам и возможность получения беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты сотрудникам.

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