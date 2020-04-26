Доходы упали, цены выросли: последние данные Росстата

Россияне почти не покупают одежду и косметику

Росстат рассказал о сокращении реальных располагаемых доходов россиян и росте цен в первом квартале 2020 года. По данным ведомства, реальные доходы снизились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% - с концом прошлого года. Среднемесячный доход на душу населения в стране составил 31 245 рублей.

Основные траты россиян распределились так: покупка товаров и оплата услуг (88,1%), взносы и обязательные платежи (15,8%). Сбережения россиян в яваре-марте уменьшились на 6,5%.

Потребительские цены выросли на 2,4% по сравнению с первым кварталом 2019 года. При этом продукты подорожали на 1,9%, услуги выросли в цене на 2,9%.

Ранее сообщалось, что после начала пандемии коронавируса россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь.

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