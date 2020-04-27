Минобороны назвало число заразившихся COVID-19 военных

Военные и спасатели проводят дезинфекцию соцобъектов

Последние данные о распространении коронавируса в России. По информации оперативного штаба, общее число инфицированных достигло 81 тысячи. Больше всего заболевших - в Москве. За сутки в стране - 6 361 новый случай заражения. Вспышка произошла накануне в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Там протестировали весь персонал и выявили 50 зараженных. Часть из них госпитализировали, остальные отправлены на домашний карантин.В ближайшее время Минобороны введет в эксплуатацию 6 многофункциональных медицинских центров. Отделка помещений и монтаж оборудования заканчиваются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге. Работы ведутся круглосуточно. Всего строится 16 таких центров. Два уже принимают пациентов в Нижнем Новгороде и Одинцове. Военные и спасатели также проводят дезинфекцию больниц, вокзалов и других социальных объектов. Спецсредствами уже обработаны аэропорты в Краснодаре, Сочи, Анапе.

Масштабная дезинфекция - во всех регионах. В Калужской области специальными растворами обеззараживают буквально каждый квадратный метр. Несмотря на то, что сейчас пассажиропоток на станциях пригородных электричек существенно сократился, обрабатывают тщательно каждый уголок. Полную санитарную обработку проводят и на заводах непрерывного производства, передает "ТВ Центр". Безопасность сотрудников превыше всего.

Регионы перепрофилируют больницы, а в клиниках оборудуют дополнительные койки. Тяжелее всего сейчас тем, кто работает на передовой борьбы с вирусом - врачам. Многие из них трудятся без отдыха, чтобы подарить тяжелобольным пациентам надежду на завтра. Цифры пока не обнадёживают. За последние сутки в России зафиксирован 6 361 случай "Ковид-19" - абсолютный рекорд за всё время наблюдения. Кривая, которая пару дней была стабильной, вновь поползла вверх. На карантин закрылся знаменитый монастырь в Дивееве - у монахинь обнаружили коронавирус. Сейчас на территории обители работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА. Лаборатории уже обработали 2 миллиона 800 тысяч тестов. Цифра эта растет ежедневно.

Минобороны России сообщило итоги сплошного тестирования: 874 военных заболели. В столице к настоящему моменту 42 480 инфицированных. По последним данным, более 45% новых случаев среди москвичей - это люди моложе 45 лет. И лишь 18 процентов - те, кого принято включать в группу риска - то есть пациенты старше 65. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчёркивает: режим строгих ограничений сыграл свою положительную роль. Темпы роста числа заразившихся "Ковид-19" в России снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%. Впрочем, выходить из режима самоизоляции пока рано. Впереди - майские праздники. Провести их необходимо не на шашлыках с друзьями, а по возможности ограничив все контакты. Тогда ситуацию удастся переломить.

Роспотребнадзор внимательно следит за эпидемиологической ситуацией во всех регионах. Говорить об отмене введённых строгих мер пока рано. Традиционные свадьбы на Красную горку в этом году прошли без гостей. Крики "горько" и поздравления можно услышать только по видеосвязи. Новобрачные не теряют оптимизм - даже видят в сложившихся обстоятельствах плюсы. Широко отпраздновать и погулять можно и потом - сейчас главное, чтобы близкие были здоровы. Впереди майские праздники - премьер Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности в этот период.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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