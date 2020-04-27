В России продлили сроки действия сертификатов на жилье для молодых семей

Стало известно о новых мерах поддержки в условиях пандемии

Правительство продлило на два месяца срок действия и подачи сертификатов на покупку или строительство жилья для молодых семей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Теперь свидетельства о праве на получение социальных выплат будут действовать девять месяцев вместо предыдущих семи, пишут "Известия". Согласно документу, изменения коснутся тех, кто получил подобные сертификаты в период с 1 февраля до 26 апреля этого года.

Напомним, социальные выплаты по государственной программе могут получить молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и обладающие определенным уровнем дохода, необходимым в том числе для получения кредита. Возраст участников программы не должен превышать 35 лет.

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