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Коронавирус в мире: Великобритания смягчает карантин вслед за Италией

08:24
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

По мнению экспертов, делать это рано

Специалисты Минобороны России вместе с итальянскими коллегами провели дезинфекцию трёх пансионатов для пожилых людей в провинции Бергамо. Местные жители благодарят наших военных. За время их работы в Италии были обработаны 90 зданий и около 130 тысяч квадратных метров дорог. 

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А накануне премьер-министр Джузеппе Конте объявил: с 4 мая в стране смягчат карантинные меры. При этом, по данным университета Джонса Хопкинса, Италия по числу зараженных коронавирусом занимает третье место в мире. 

Лидером среди всех стран остаются США. Там около миллиона инфицированных, скончались почти 55 тысяч человек. Больше всего смертей в Нью-Йорке, передает "ТВ Центр".

Задумался о постепенном снятии карантина и переболевший коронавирусом премьер Борис Джонсон. По, данным СМИ, с 7 мая он хочет ослабить ограничения в Великобритании. Но, по мнению экспертов, для таких решений еще не время. Они могут угрожать жизням примерно ста тысяч граждан.

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