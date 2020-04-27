Друг России и настоящий аристократ: каким был Джульетто Кьеза

Журналист задавал острые вопросы и избегал броских штампов

В воскресенье не стало Джульетто Кьезы - известного итальянского журналиста и общественного деятеля. Он умер на 80-ом году жизни, подвело сердце. Кьезу хорошо знали в России. Более 20 лет он проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa и был убежденным сторонником тесного союза Европы с нашей страной.

Друг России и настоящий аристократ. Так читатели, коллеги и знакомые отзывались о Джульетто Кьезе при его жизни. Итальянского публициста в малиновой шляпе узнавали прохожие на улицах. Последние два с половиной месяца журналист провел в режиме карантина со своей супругой Фьямметтой в римской квартире. Три недели назад он перенес плановую операцию, признанную врачами успешной, и уже через два дня вернулся домой. Работал за компьютером. Утром в воскресенье у Джульетто Кьезы случился инфаркт. Прибывшие медики спасти его не смогли, передает "ТВ Центр".

В начале 80-х он впервые приехал в Советский Союз в качестве колумниста издания L’Unita и сразу полюбил нашу страну. В отличие от многих западных коллег по журналистскому цеху Кьеза избегал броских штампов об "империи зла". Напротив, анализировал, находил разумные объяснения действиям и событиям. Разгадывал русскую душу. Но не заискивал. В переломный для страны момент – перестройку и распад СССР – задавал острые вопросы представителям власти. Брал эксклюзивные интервью у Михаила Горбачева.

В 2004-м Кьезу избрали депутатом Европарламента, но писательское ремесло он не оставил. Участвовал в создании фильма о теракте в Нью-Йорке "9/11". Несмотря на солидный возраст, не боялся посещать горячие точки: следил за ходом гражданской войны в Донбассе, в качестве наблюдателя присутствовал на народном голосовании в ДНР и ЛНР. Ездил по освобожденным сирийским провинциям и рассказывал читателям о том, что российские военные защищают на Ближнем Востоке в том числе и Старый Свет от террористов.

В Восточной Европе публициста называли агентом российского влияния. В 2014-м даже арестовали на 48 часов в Эстонии - и экстрадировали, так и не предъявив обвинения. Недавно писатель закончил новую книгу – о крахе глобализма. А еще рассказывал друзьям о том, что мечтает выбраться в домик на греческом острове и отметить 80-летие. До своего юбилея Джульетто Кьеза не дожил 3 месяца.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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