Лесные пожары подобрались к населенным пунктам в России (видео)

Площадь лесных пожаров в России увеличилась

В России площадь лесных пожаров достигла 43 тысяч гектаров. По данным авиалесоохраны, возгорания отмечены сразу в 12 регионах страны. В некоторых огонь уже подступает к населённым пунктам, передает "ТВ Центр".

В Красноярском крае из-за поджогов сухой травы и ветреной погоды пламя перекинулось на жилые дома. В борьбе со стихией задействовали спасателей и авиацию. А в Забайкалье огонь подошёл к поселку Могзон с населением 3 тысячи человек. Чтобы не допустить распространение пламени, в тушении участвовал самолёт-амфибия Бе-200.

На севере Иркутской области из-за пожаров объявили режим ЧС. С воздуха ведётся ежедневный мониторинг обстановки. В средней полосе России пока не жарко, но сильный ветер уже натворил бед. В поселке Авдон Башкирии с жилого дома и детского сада сорвало крышу. Шквалистый ветер оставил без электроэнергии соседние населённые пункты. Экстренные службы оперативно пришли на помощь.

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