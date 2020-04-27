Назван срок завершения пандемии коронавируса в России

Распространение инфекции подчиняется определенному циклу

Проблема коронавируса в России сойдет на нет к середине июня, уверен завкафедрой госпитальной терапии Российского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин. Медик отметил, что распространение подобных инфекций подчиняется определенным циклам.

Чучалин напомнил, что в 2002 году эпидемия респираторного вирусного заболевания SARS, вызываемого коронавирусом SARS-CoV, в 2002 году продолжалась 3,5 месяца. Столько же времени распространялся ближневосточный респираторный коронавирусный синдром MERS.

"Есть какой-то определенный цикл этих заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май — три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет", — сказал Чучалин в эфире телеканала "Россия 1".

В России, по последним данным, COVID-19 заболели около 81 тысячи человек. Скончались 747 пациентов, 6767 выздоровели.

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