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Стало известно о состоянии госпитализированного отца Хабиба Нурмагомедова

08:29
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Он сдал тест на коронавирус

Актер и бывший боец UFC Олег Тактаров рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова. Несколько дней назад 57-летний отец и тренер Хабиба Нурмагомедова попал в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. 
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"Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что все в порядке у него будет", - сообщил Олег Тактаров в прямом эфире Instagram. 

В субботу, 25 апреля, стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов сдал тест на коронавирус. Результат пока неизвестен. "Чувствую себя отлично, со мной все хорошо", - заявил Нурмагомедов-старший ТАСС. По данным агентства, мужчина два дня переносил болезнь на ногах, после чего обратился за медицинской помощью. 

В 2019 году Абдулманапу Нурмагомедову сделали операцию на сердце. За свою тренерскую карьеру он подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, благодаря чему попал в Книгу рекордов России. Его сын - действующий чемпион UFC в легком весе. 

Также сообщается, что у Шамиля Завурова, бойца ММА и брата Хабиба Нурмагомедова, не подтвердилась пневмония. Спортсмен перенес грипп. 

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