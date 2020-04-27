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Буланова вышла на связь впервые после выписки из больницы

08:42
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Певица выглядела ослабевшей, но веселой

Татьяна Буланова вышла на связь со своими поклонниками. Это произошло впервые после ее выписки из больницы. Певица провела прямой эфир в своем инстаграме. Судя по внешнему виду Булановой, слухи о состоянии ее здоровья оказались сильно преувеличены.

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Певица выглядела хоть и ослабевшей, но веселой, отмечает портал eg.ru ("Экспресс-газета").  В прямом эфире Буланова рассказала подробности, как оказалась в реанимации. По ее словам, решение о госпитализации было принято после планового осмотра. Врачи обнаружили у ее некую "болячку". Какую именно - певица рассказывать не стала.

Поклонники во время эфира пожелали Булановой скорейшего выздоровления.

О госпитализации Татьяны Булановой стало известно в начале апреля.  Певицу поместили в реанимацию. Но уже 17 апреля ее перевели в обычную палату. Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина, которая ежедневно общается с певицей, рассказала, что у Булановой случился инсульт. 24 апреля ее выписали из больницы.

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