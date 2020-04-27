Буланова вышла на связь впервые после выписки из больницы

Певица выглядела ослабевшей, но веселой

Татьяна Буланова вышла на связь со своими поклонниками. Это произошло впервые после ее выписки из больницы. Певица провела прямой эфир в своем инстаграме. Судя по внешнему виду Булановой, слухи о состоянии ее здоровья оказались сильно преувеличены.

Певица выглядела хоть и ослабевшей, но веселой, отмечает портал eg.ru ("Экспресс-газета"). В прямом эфире Буланова рассказала подробности, как оказалась в реанимации. По ее словам, решение о госпитализации было принято после планового осмотра. Врачи обнаружили у ее некую "болячку". Какую именно - певица рассказывать не стала.

Поклонники во время эфира пожелали Булановой скорейшего выздоровления.

О госпитализации Татьяны Булановой стало известно в начале апреля. Певицу поместили в реанимацию. Но уже 17 апреля ее перевели в обычную палату. Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина, которая ежедневно общается с певицей, рассказала, что у Булановой случился инсульт. 24 апреля ее выписали из больницы.

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