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Россиянам предсказали рекордно жаркий год

08:57
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Средние температуры повышаются каждую пятилетку

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что 2020 год войдет в число самых жарких за всю историю климатических наблюдений. 
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Вильфанд частично согласился с мнением специалистов Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA), которые предсказали, что нынешний год станет самым жарким в истории. Такую вероятность они оценили в 75%. 

"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим ... То, что будет высокая температура - это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет", - цитирует Вильфанд РИА Новости

По словам синоптика, средние температуры повышаются каждую пятилетку. Это происходит уже на протяжении 25 лет и обусловлено глобальным потеплением, объяснил эксперт. 

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