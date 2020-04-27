ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян огорчили прогнозом на первомайские праздники

09:01
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Обещают похолодание

Атмосферный фронт, который пройдет по Москве и области в ночь на 1 мая, принесет в регион дожди и похолодание. Ночью температура не поднимется выше полюс 4 градусов, сообщили синоптики.

Днем 1 мая дождь прекратится. Воздух прогреется до 8-10 градусов выше ноля. Эксперты отмечают, что это  примерно на 5 градусов ниже нормы, передают "Метеовести".

В понедельник, 27 апреля, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 10-12 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.