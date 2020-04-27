Россиян огорчили прогнозом на первомайские праздники

Обещают похолодание

Атмосферный фронт, который пройдет по Москве и области в ночь на 1 мая, принесет в регион дожди и похолодание. Ночью температура не поднимется выше полюс 4 градусов, сообщили синоптики.

Днем 1 мая дождь прекратится. Воздух прогреется до 8-10 градусов выше ноля. Эксперты отмечают, что это примерно на 5 градусов ниже нормы, передают "Метеовести".

В понедельник, 27 апреля, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 10-12 градусов.

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