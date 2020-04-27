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Список симптомов коронавируса увеличился более чем вдвое

09:29
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Изначально ученые называли только три признака болезни

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширил список вероятных симптомов при коронавирусе.  
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Отныне главными симптомами COVID-19 считаются: высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, воспаление в горле, а также потеря чувства вкуса или обоняния. Изначально в этом списке были только первые три пункта.   

В CDC отметили, что данные симптомы могут возникать в течение 2-14 дней с момента заражения. 

Как пишет ТАСС, специалисты ведомства рекомендуют обращаться к врачу, если человек испытывает боли в груди и проблемы с дыханием. Синюшный цвет лица или губ, а также не наблюдавшаяся ранее растерянность - это тоже веский повод позвонить в "скорую". 

Некоторые ученые считают, что посиневшие пальцы на ногах являются одним из ранних признаков COVID-19. Этот симптом неофициально назвали "коронавирусными пальцами". 

По последним данным, 2,9 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, свыше 207 тысяч скончались. 

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