Список симптомов коронавируса увеличился более чем вдвое

Изначально ученые называли только три признака болезни

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширил список вероятных симптомов при коронавирусе.

Отныне главными симптомами COVID-19 считаются: высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, воспаление в горле, а также потеря чувства вкуса или обоняния. Изначально в этом списке были только первые три пункта.

В CDC отметили, что данные симптомы могут возникать в течение 2-14 дней с момента заражения.

Как пишет ТАСС, специалисты ведомства рекомендуют обращаться к врачу, если человек испытывает боли в груди и проблемы с дыханием. Синюшный цвет лица или губ, а также не наблюдавшаяся ранее растерянность - это тоже веский повод позвонить в "скорую".

Некоторые ученые считают, что посиневшие пальцы на ногах являются одним из ранних признаков COVID-19. Этот симптом неофициально назвали "коронавирусными пальцами".

По последним данным, 2,9 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, свыше 207 тысяч скончались.

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