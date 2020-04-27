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Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику по пациентам

09:38
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

На лечении находятся свыше 640 человек

Число пациентов на лечении в больнице в Коммунарке составляет 644. При этом за последние сутки в медучреждение поступило 78 человек.
Список симптомов коронавируса увеличился более чем вдвое

"С диагнозом "пневмония" находятся 639 человек, с подтвержденным коронавирусом - 406 человек", - написал на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его данным, на утро 27 апреля в отделении реанимации находятся 64 человека.  К аппаратам ИВЛ подключены 4,6% от общего числа пациентов, передает "Газета.Ru".

На прошлой неделе главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко снял видео в реанимации медучреждения, чтобы убедить россиян более ответственно относиться к введенным ограничениям.

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