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Посвежевшая Успенская пожаловалась на трудности самоизоляции

09:35
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Фанаты заподозрили, что артистка посещает косметолога

Самоизоляция крайне тяжело дается Любови Успенской. Артистка жалуется поклонникам, что ей очень не хватает прежнего образа жизни и общения с друзьями. Певица с нетерпением ждет, когда же можно будет устроить празднование по поводу снятия введенных из-за коронавируса ограничений.
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"Сегодня прекрасный воскресный день. Погода радует. Очень надеюсь, что скоро все невзгоды уже будут позади, и мы сможем устроить невероятное празднование по окончанию всех этих событий. Собраться с друзьями, с тем, по кому тоскуем, с близкими, посмеяться, обняться, и оставить все невзгоды в прошлом", — поделилась Успенская своими переживаниями с фагатами.

Однако внимательные поклонники заметили, что артистка выглядит посвежевшей и молодой. По мнению некоторых комментаторов, певица не особо соблюдает режим самоизоляции и не отказывается от услуг косметологов. Об этом свидетельствует хотя и яркий маникюр на руках Успенской, считают они.

"Точно никуда не выходите?", "Руки выдают", "Люб, сколько вам лет? Вы что обнулились?",— удивляются пользователи.

Другие комментаторы нашли более простое объяснение свежему виду артистки. Поклонники решили, что Успенская умело пользуется фотошопом, пишет издание "7 Дней".

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