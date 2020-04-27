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Песков рассказал, когда станет полегче с коронавирусом

09:47
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Скоро все будут с трудом вспоминать пережитые тяготы

К середине мая Россия должна выйти на плато заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас важно сохранить как можно больше жизней и не дать рухнуть системе здравоохранения.

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"В первый месяц лета станет полегче", - отметил представитель Кремля в интервью "Аргументам и фактам".

По мнению Пескова, через месяц-два все будут с трудом вспоминать тяготы, которые пришлось пережить весной из-за коронавируса. В то же время, уверен пресс-секретарь президента, каждому потом придется много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.

В России из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля действует режим нерабочих дней. Власти ряда регионов обязали жителей соблюдать самоизоляцию, чтобы остановить распространение инфекции. Из дома разрешено выходить в исключительных случаях.  В столице с 15 апреля действует пропускной режим. Для совершения поездок на личном или общественном транспорте необходимо получит специальный цифровой код.

По данным на утро 27 апреля, в России подтверждено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. 747 заболевших скончались. Выздоровели почти семь тысяч человек.

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