Сезон фонтанов в Москве перенесли из-за коронавируса

При этом все фонтаны полностью готовы к запуску

Старт сезона фонтанов в Москве перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов. Это большой праздник: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов", - сказал заместитель столичного мэра Петр Бирюков, добавив, что в этом году праздник откладывается.

При этом специалисты уже подготовили фонтаны к открытию. По словам Бирюкова, все оборудование проверено, очищено, промыто, а при необходимости еще и покрашено.

Когда начнется сезон фонтанов, заместитель мэра не уточнил. Это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

По последним данным, 2,9 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, свыше 207 тысяч скончались.

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