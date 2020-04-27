Сезон фонтанов в Москве перенесли из-за коронавируса

При этом все фонтаны полностью готовы к запуску
Старт сезона фонтанов в Москве перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.
"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов. Это большой праздник: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов", - сказал заместитель столичного мэра Петр Бирюков, добавив, что в этом году праздник откладывается.
При этом специалисты уже подготовили фонтаны к открытию. По словам Бирюкова, все оборудование проверено, очищено, промыто, а при необходимости еще и покрашено.
Когда начнется сезон фонтанов, заместитель мэра не уточнил. Это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, пишет ТАСС.
По последним данным, 2,9 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, свыше 207 тысяч скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"