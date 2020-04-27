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Сезон фонтанов в Москве перенесли из-за коронавируса

09:58
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

При этом все фонтаны полностью готовы к запуску

Старт сезона фонтанов в Москве перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.
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"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов. Это большой праздник: одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов", - сказал заместитель столичного мэра Петр Бирюков, добавив, что в этом году праздник откладывается. 

При этом специалисты уже подготовили фонтаны к открытию. По словам Бирюкова, все оборудование проверено, очищено, промыто, а при необходимости еще и покрашено.  

Когда начнется сезон фонтанов, заместитель мэра не уточнил. Это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, пишет ТАСС

По последним данным, 2,9 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, свыше 207 тысяч скончались. 

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