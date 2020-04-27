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В Москве зафиксировано рекордное число вылечившихся от коронавируса

10:07
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Общее количество выздоровевших превысило 3,5 тысячи

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве продолжает быстро расти. Главное сейчас – при  выявлении симптомов заболевания не заниматься самолечением, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Ракова оценила отношение москвичей к самоизоляции

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 524", - сказала Ракова.

Вице-мэр напомнила, что лечение назначается в зависимости от тяжести заболевания и конкретных симптомов в каждом  отдельном – при этом учитываются  российские и международные рекомендации. Ставят диагноз на основании молекулярно-генетического теста. Так что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Выздоровление врачи подтверждают только после того, как проведут специальные исследования. Выписанные пациенты получают рекомендации по восстановлению и остаются на некоторое время  под медицинским наблюдением, передает Агентство городских новостей "Москва".

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