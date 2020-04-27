В Москве зафиксировано рекордное число вылечившихся от коронавируса

Общее количество выздоровевших превысило 3,5 тысячи

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве продолжает быстро расти. Главное сейчас – при выявлении симптомов заболевания не заниматься самолечением, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 524", - сказала Ракова.

Вице-мэр напомнила, что лечение назначается в зависимости от тяжести заболевания и конкретных симптомов в каждом отдельном – при этом учитываются российские и международные рекомендации. Ставят диагноз на основании молекулярно-генетического теста. Так что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Выздоровление врачи подтверждают только после того, как проведут специальные исследования. Выписанные пациенты получают рекомендации по восстановлению и остаются на некоторое время под медицинским наблюдением, передает Агентство городских новостей "Москва".

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