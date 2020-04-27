В России за сутки умерли 50 человек с коронавирусом

Число заразившихся растет

В России за сутки коронавирус подтвердился ещё у 6198 человек. Новые случаи выявлены в 84 регионах. Согласно последним данным оперативного штаба, скончались 50 человек, выздоровели 579 пациентов, передает "ТВ Центр".

Всего в стране 87 тысяч 147 больных с диагнозом CODID-19. 7346 вылечились и выписаны из больниц. Роспотребнадзор сообщает: за день было проведено 139 тысяч тестов. За весь период - свыше трех миллионов. Под постоянным наблюдением врачей находятся более 183 тысяч человек.

Наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве. За сутки 2871 человек заболел, вылечились 349 пациентов. Всего заразились 45 тысяч 351 человек, 3524 - выздоровели.

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