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В России за сутки умерли 50 человек с коронавирусом

11:36
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Число заразившихся растет

В России за сутки коронавирус подтвердился ещё у 6198 человек. Новые случаи выявлены в 84 регионах.  Согласно последним данным оперативного штаба, скончались 50 человек, выздоровели 579 пациентов, передает "ТВ Центр".
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Всего в стране 87 тысяч 147 больных с диагнозом CODID-19. 7346 вылечились и выписаны из больниц. Роспотребнадзор сообщает: за день было проведено 139 тысяч тестов. За весь период - свыше трех миллионов. Под постоянным наблюдением врачей находятся более 183 тысяч человек. 

Наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве. За сутки 2871 человек заболел, вылечились 349 пациентов. Всего заразились 45 тысяч 351 человек, 3524 - выздоровели. 

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