Безопасность важнее всего: в Москве проводят рейды в общественном транспорте

Число заболевших в стране увеличивается

В разных регионах России военные ускоренными темпами строят многофункциональные медицинские центры. На этой неделе принять пациентов смогут уже шесть новых госпиталей. С этого дня в Рязанской, Томской и Нижегородской областях ужесточают пропускной режим. В столице же, где заболевших коронавирусом больше всего, строго следят за соблюдением всех мер безопасности и проводят рейды в общественном транспорте.

Безопасность сейчас важнее всего. Контролёры в автобусах и трамваях в первую очередь проверяют не оплату проезда, а цифровые пропуска и транспортные карты. Они обязательно должны быть привязаны к электронному коду - иначе ездить нельзя, передает "ТВ Центр".

Вслед за Москвой пропускной режим начали вводить и другие регионы. Пока число заболевших в стране только увеличивается: накануне был зафиксирован самый большой суточный прирост - 6 361 человек. Всего уже более 80 тысяч россиян с подтверждённым диагнозом "коронавирус". Почти половина заболевших - в Москве. Также непростая ситуация - в Московской, Нижегородской, Мурманской областях и Санкт- Петербурге.

Накануне там в одной из крупнейших больниц - Мариинской - выявили вспышку коронавируса среди сотрудников. В городском комитете здравоохранения сообщили, что заразились 17 медиков. Все они госпитализированы или отправлены на домашнее лечение. Клиника полностью перепрофилирована в инфекционную и продолжает приём пациентов с COVID-19. До этого уже несколько больниц в Петербурге закрылись на карантин из-за случаев заражения врачей и пациентов.

Военные Минобороны в сжатые сроки возводят новые госпитали по всей стране. В строящийся с нуля многофункциональный медицинский центр в Омске уже завезли оборудование.

В Новосибирске работы вышли на финишную прямую. Завершён монтаж кровли, проводится чистовая отделка стен, укладка пола, монтируются электросети, системы вентиляции и водоснабжения. К внутренней отделке новой больницы уже приступили и в Оренбурге. Тысячи военных трудятся на стройках круглосуточно, в три смены. Стройматериалы доставляют по земле, воде и даже по воздуху - самолётами ВКС.

В регионах, где статистика особенно не радует, вынуждены ужесточать требования. С этой недели введены ограничения на въезд в Нижегородскую область: пускают только тех, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск. Жители Свердловской области с 1 мая обязательно должны будут носить маски в магазинах, транспорте и в помещениях. За нарушения - штраф.

По всей стране сотрудники МЧС проводят дезинфекцию улиц, зданий и общественных пространств. Особое внимание больницам и поликлиникам, социальным учреждениям, вокзалам, аэропортам и автостанциям. Обеззараживают даже дороги. В Мурманской области еще лежит снег - пока обрабатывать могут только помещения.

Врачи и медсестры работают круглосуточно, на износ. В Москве вылечили уже более двух с половиной тысяч человек. По данным оперштаба, почти половина заболевших переносят болезнь бессимптомно. Однако медики отмечают: сейчас среди пациентов все больше молодых, и многие из них в тяжелом состоянии: им требуется искусственная вентиляция лёгких. Статистику пополняют те, кто не соблюдал самоизоляцию и еще в начале апреля весело проводил время на природе, жарил шашлыки в компании друзей. Впереди - майские праздники, и важно не повторять ошибок. В Роспотребнадзоре напоминают: самоизоляция - самый действенный способ борьбы с "ковид", и сейчас важно не перечеркнуть все, что удалось сделать. Чем ответственнее россияне относятся к соблюдению режима самоизоляции, тем быстрее снимут ограничения.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"