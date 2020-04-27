В странах Европы смягчают карантин. Не рано ли?

В борьбе с эпидемией наметился перелом, считают в Италии

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к трём миллионам. Почти треть из них - в США. Но власти говорят о положительной динамике. В самом пострадавшем штате - Нью-Йорк - заявили о снижении смертности. Хорошие новости приходят из Китая. За сутки - всего 3 новых случая и ни одного летального исхода. По-прежнему тяжёлая ситуация в Европе. Но и там отмечают, что темпы распространения болезни замедлились. В Италии уже на следующей неделе смягчат карантин. О пересмотре ограничений заговорили в Великобритании.

Планомерно, палата за палатой, наши военные специалисты дезинфицируют очередную клинику в Белграде. Мобильные группы Минобороны России по просьбе сербского правительства уже почти месяц работают по всей стране. В составе российского отряда в Сербии - четыре медицинские бригады. Ежедневно они отправляются в отдаленные населенные пункты для помощи сербским врачам, передает "ТВ Центр".

Первой страной в Европе, которая еще в марте запросила помощи у России, стала Италия. Наши военные проводили дезинфекцию объектов в самых сложных по распространению эпидемии провинциях - на севере. Сегодня обстановка там улучшилась, но работа продолжается. Мэр городка Понтольо в Ломбардии наших военных встречал лично. По словам персонала пансионата для престарелых, где начались работы, российских специалистов здесь давно ждали.

С обращением к гражданам Италии выступил премьер-министр Конте. По его словам, в борьбе с эпидемией наметился перелом. Поэтому правительство рассматривает вопрос о возможности открытия в начале мая промышленного и строительного секторов экономики.

"Прошу обратить внимание: мы разрешаем это открытие только при условии, что компании будут выполнять все протоколы безопасности. И еще раз повторю: если мы не будем соблюдаем меры предосторожности, эпидемическая кривая может опять вырасти и выйти из-под контроля. Снова погибнут люди, а ущерб для нашей экономики будет необратим. Позвольте мне сказать, что если вы любите Италию, держите социальную дистанцию", - отметил Джузеппе Конте.

О важности социальной дистанции наконец всерьез задумались и в Великобритании. Страна, которая с подачи своего правительства изначально относилась к коронавирусу легкомысленнее всех в Европе, теперь пожинает печальные плоды. Почти 153 тысячи зараженных и около 21 тысячи смертей. Накануне в свою резиденцию на Даунинг-стрит после излечения вернулся премьер Борис Джонсон. В его окружении говорят: рвется на работу. Но почти три недели на больничном, из них несколько дней в реанимации, говорят о многом. Да и возраст - 55 лет - близок к рискованному. Так что не исключено - еще какое-то время Доминик Рааб побудет и.о. премьера. Тогда как европейскому острову – Великобритании - справится с "Ковид-19" пока не удается, это довольно успешно делают на Острове Свободы. Более того, Куба отправила большую группу врачей в охваченную эпидемией ЮАР и активно помогает соседям по Карибскому бассейну. Такая активность Гаванны не осталась незамеченной в Вашингтоне. Белый дом тут же настоятельно рекомендовал не принимать медицинские миссии Кубы из-за якобы эксплуатации врачей и медсестер. В каких условиях работают медики в самих США, говорит тот факт, что число зараженных уже приближается к миллиону человек.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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