Пандемия коронавируса стала серьёзным испытанием для общества и для экономики. Но жизнь не остановилась. О том, как страна продолжает развиваться даже в условиях нынешнего кризиса – специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Кризис как шанс" - смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Кризис как шанс"
12:07
- понедельник
- 27 апреля 2020
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