Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Кризис как шанс"

Пандемия коронавируса стала серьёзным испытанием для общества и для экономики. Но жизнь не остановилась. О том, как страна продолжает развиваться даже в условиях нынешнего кризиса – специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Кризис как шанс" - смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".