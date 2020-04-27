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Победитель "Лидеров России" возглавил департамент Минюста

12:08
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Есть возможность участвовать в конкурсе "Лидеры России", нужно участвовать, уверен Александр Строганов

Один из ведущих проектов платформы "Россия - страна возможностей" - конкурс "Лидеры России" - помог победителю продвинуться по карьерной лестнице. Он назначен директором управления делами Министерства юстиции, передает "ТВ Центр".

Лидерские качества Александру Строганову помогает развивать и активное участие в клубе "Эльбрус", созданном в рамках проекта. В составе других любителей альпинизма он совершил восхождение на вершину. По словам победителя, конкурс заставил его поверить в свои силы и способность решать амбициозные задачи.

"Жизнь даёт прекрасные возможности. Надо только сделать шаг вперёд. Есть возможность участвовать в конкурсе "Лидеры России", участвуйте. Да и это не единственный шанс в жизни продвинуться, стать лучше, занять какую-то новую должность, двинуться вперёд, научиться чему-то. Под лежачий камень вода не течёт", -  рассказал директор Департамента управления делами Министерства юстиции  Александр Строганов.

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