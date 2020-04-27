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В России за сутки выявлено 6198 новых случаев коронавируса

10:52
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Общее число заболевших превысило 87 тысяч

За минувшие сутки в России выявлено еще 6198 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, общее число заболевших составляет 87147.

Больше всего новых случаев заражения подтверждено в Москве — 2871. В Московской области коронавирус обнаружен у 638 человек.

Кроме того, за минувшие сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом. Из них - 31 в Москве. Всего с начала эпидемии умерли 794 человека.

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