"Хотим гулять или выкарабкаться": в Думе высказались о переносе майских праздников

На кону - состояние экономики

Два депутата Госдумы выступили против переноса майских праздников из-за пандемии коронавируса. По их мнению, это ударит по российской экономике.

"Мы должны отдавать себе отчет, что дополнительный перенос - это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности, - заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. - Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться".

По словам парламентария, российская экономика и без того несет убытки из-за режима самоизоляции.

Член того же комитета ГД Ольга Павлова заявила, что майские праздники приурочены к памятным датам, которые нельзя просто так переносить или отменять. "Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны", - цитирует депутата РИА Новости.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не выходить из дома на майские праздники, чтобы не допустить взрывного роста заболеваний COVID-19.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил перенести майские праздники на летний сезон, чтобы россияне могли вернуться к работе и начать "восстанавливать экономику".

По последним данным, 2,9 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, свыше 207 тысяч скончались.

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