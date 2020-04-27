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Песков рассказал о тестах Путина

10:38
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Президент соблюдает все санитарные нормы

Владимир Путин соблюдает все санитарные нормы. Рабочие мероприятия президент России проводит, в основном, в формате видеоконференций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля опроверг слухи о том, что президент якобы где-то "укрылся". Владимир Путин, по словам Пескова, находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево - он там живет и работает. "Слухов всегда огромное количество и чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности", - подчеркнул пресс-секретарь.

"Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью... Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты". Представитель Кремля подчеркнул, что          ситуация требует от главы государства ежедневной вовлеченности в работу всей государственной машины.

Владимир Путин и сам сдает тесты на коронавирус, подтвердил Песков. Что касается поездки президента в больницу в Коммунарке, то, по словам Пескова, за главу государства, конечно, очень волновались – но Путин был в сопровождении опытных вирусологов и надежно защищен от инфицирования.

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