Долина сравнила россиян и американцев: "Наши закомплексованы"

Российский зритель боится своих реакций

Лариса Долина сравнивала российских и американских зрителей. По мнению певицы, наша публика закомплексована. Американцы же ведут себя раскованно и вообще как хотят.

"Они не смотрят на соседа, когда нужно показать свою реакцию на то, что происходит на сцене. Живо реагируют на любую сказанную фразу, музыкальный или вокальный пассаж", — сказала Долина в интервью газете "Известия".

По ее мнению, россияне будто боятся своей реакции. Долина пожаловалась, что некоторые зрители даже отстранялись, когда она приближалась, словно боялись, что с ними что-то сделают.

При этом певица признала, что за последние 10 лет поведение российских зрителей поменялось, но совсем немного.

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