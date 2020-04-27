Песков: Россия не намерена сокращать социальные расходы из-за пандемии

Соцпрограммы сохранятся, несмотря на сокращение доходов бюджета

Сокращение доходов российского бюджета из-за пандемии коронавируса не повлияет на социальные программы. Расходы урезаться не будут, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я бы ответил однозначно: нет", - ответил Песков на вопрос журналиста, не придется ли государству отказываться от индексации пенсий и других соцпроектов в следующем году.

"Россия даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные обязательства", подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил в интервью изданию "Аргументы и факты", что для Владимира Путина социальные программы всегда были абсолютным приоритетом. Тем более, что социальный характер государства подчеркивается даже в действующей редакции конституции.

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