ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лолита раскрыла причину своего бесплодия

11:14
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Она пожертвовала здоровьем ради работы

Певица Лолита Милявская призналась, что не может иметь детей. Проблемы со здоровьем у нее начались в 1994 году после съемок клипа, во время которых ей пришлось окунуться в холодную воду. 
"Подрезала глаза": Лолита сделала пластику на карантине

Съемки клипа "Баден-Баден" проходили зимой на ВДНХ. Температура воздуха составляла 26 градусов ниже ноля. Милявской в парике и платье нужно было погрузиться в резервуар с холодной водой. Когда она опустилась на дно, то поняла, что не может подняться на поверхность из-за намокшего парика. 

"И когда я всплыла, все поняли, что это катастрофа, я реально задыхаюсь. Парик просто согнулся, потому я всплывала попой, он меня тянул книзу, и я натерпелась столько страха", - рассказала Лолита в программе "Сегодня вечером". 

После этого певица попала на операционный стол с внематочной беременностью. "Вот этот "подвиг" стоил мне возможности деторождения. Сейчас я бы не пошла на это", - заявила Милявская. 

Это признание удивило многих фанатов Милявской, ведь известно, что у нее есть 22-летняя дочь Ева. В СМИ появились слухи о том, что певица удочерила ее.

Ева живет вместе с бабушкой в Киеве. Как недавно рассказала Лолита, дочка не намерена переезжать в Москву. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лолита
Лолита
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.