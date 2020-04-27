Лолита раскрыла причину своего бесплодия

Она пожертвовала здоровьем ради работы

Певица Лолита Милявская призналась, что не может иметь детей. Проблемы со здоровьем у нее начались в 1994 году после съемок клипа, во время которых ей пришлось окунуться в холодную воду.

Съемки клипа "Баден-Баден" проходили зимой на ВДНХ. Температура воздуха составляла 26 градусов ниже ноля. Милявской в парике и платье нужно было погрузиться в резервуар с холодной водой. Когда она опустилась на дно, то поняла, что не может подняться на поверхность из-за намокшего парика.

"И когда я всплыла, все поняли, что это катастрофа, я реально задыхаюсь. Парик просто согнулся, потому я всплывала попой, он меня тянул книзу, и я натерпелась столько страха", - рассказала Лолита в программе "Сегодня вечером".

После этого певица попала на операционный стол с внематочной беременностью. "Вот этот "подвиг" стоил мне возможности деторождения. Сейчас я бы не пошла на это", - заявила Милявская.

Это признание удивило многих фанатов Милявской, ведь известно, что у нее есть 22-летняя дочь Ева. В СМИ появились слухи о том, что певица удочерила ее.

Ева живет вместе с бабушкой в Киеве. Как недавно рассказала Лолита, дочка не намерена переезжать в Москву.

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