Россия обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом

За сутки выявлено больше шести тысяч новых случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 87147 человек.

Таким образом, Россия вышла на девятое место по числу зараженных, обогнав Китай. Там, по данным на 11:00 27 апреля, за все время эпидемии подтверждено 82830 случая заражения. За последние сутки в Китае зафиксировано только три новых случая. Один человек скончался.

Всего в мире количество зараженных превысило 3 миллиона человек. Скончались уже свыше 207 тысяч зараженных.

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