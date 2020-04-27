ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом

11:15
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

За сутки выявлено больше шести тысяч новых случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 87147 человек.

В России за сутки выявлено 6198 новых случаев коронавируса
В Москве зафиксировано рекордное число вылечившихся от коронавируса
Песков рассказал, когда станет полегче с коронавирусом

Таким образом, Россия вышла на девятое место по числу зараженных, обогнав Китай. Там, по данным на 11:00 27 апреля, за все время эпидемии подтверждено 82830 случая заражения. За последние сутки в Китае зафиксировано только три новых случая. Один человек скончался.

Всего в мире количество зараженных превысило 3 миллиона человек. Скончались уже свыше 207 тысяч зараженных. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
Вирус в Китае
Вирус в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.