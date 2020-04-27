Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Кабмин должен решить вопрос до 20 мая

Правительство России проработает возможность снижения минимального первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%. Поручение Владимира Путина кабинету министров опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала. Срок - 20 мая 2020 года", сказано в документе.

Как отмечается на сайте, перечень поручений составлен по итогам встречи президента России с общественностью Ивановской области. Владимир Путина посетил регион 6 марта. Глава государства тогда отметил, что в курсе проблемы, которая возникает у некоторых семей с детьми при оформлении ипотеки – и пообещал найти пути ее решения.

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