ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

11:20
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Кабмин должен решить вопрос до 20 мая

Правительство России проработает возможность снижения минимального первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%. Поручение Владимира Путина кабинету министров опубликовано на официальном сайте Кремля.
"Самоизоляция. Все включено": москвичи переехали в номера ради семьи и бизнеса

"Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала. Срок - 20 мая 2020 года", сказано в документе.

Как отмечается на сайте, перечень поручений составлен по итогам встречи президента России с общественностью Ивановской области. Владимир Путина посетил регион 6 марта. Глава государства тогда отметил, что в курсе проблемы, которая возникает у некоторых семей с детьми при оформлении ипотеки – и пообещал найти пути ее решения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.