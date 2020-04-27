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Мишустин рассказал о новых мерах по ситуации с коронавирусом

11:52
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Речь, в частности, идёт о дополнительных выплатах для медработников, которые лечат больных COVID-19

Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15 процентов. Об этом говорится в тексте поручения, размещённом на сайте Кремля.

Меры социальной поддержки граждан и бизнеса в понедельник обсудил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Оно прошло в режиме видеоконференции. Как отметил глава кабмина, в России принята вся нормативная база второго антикризисного пакета мер. Речь идёт о дополнительных выплатах для медицинских работников, которые лечат больных коронавирусом, о расширении программы кредитования банками средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей.

В ходе совещания Михаил Мишустин сообщил, что утвердил предоставление субсидий малому и среднему бизнесу. Особую поддержку окажут и гражданам, потерявшим работу.

"Для тех же граждан, кто, к сожалению, потерял место работы с 1 марта, предусмотрено увеличенное пособие по безработице и дополнительные средства на несовершеннолетних детей. По три тысячи рублей ежемесячно. Оформить пособие можно удалённо. Службы занятости переведены в онлайн режим, дистанционно можно получить помощь с поиском работы и направление на переквалификацию", - отметил Мишустин.

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