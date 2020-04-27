"Люблю больше жизни": Джиган нежно обратился к Самойловой

Он записал новую песню

27 апреля модель Оксана Самойлова и ее младшая дочь Майя отмечают день рождения. По этому случаю рэпер Джиган выпустил новую песню.

"С днем рождения, мои родные! Я люблю вас больше жизни! Мама и Майя!" - написал Джиган в Instagram. Он выложил трек "Тайны", сопроводив его кадрами из семейной хроники. Вот Джиган и Самойлова танцуют на пляже, вот они узнают пол своего четвертого ребенка, вот музыкант играет с детьми...

За последние дни Джиган обнародовал уже вторую песню, посвященную Самойловой и детям. Таким образом артист, видимо, хочет помириться с женой, которая в марте подала на развод. Судя по всему, у Джигана еще есть шанс: модель опубликовала в соцсети видео, где она слушает новый трек мужа в машине.

27 апреля Оксана Самойлова выложила в сториз несколько фото и видео, на которых ее дочка принимает поздравления. Майя играет с аниматором, переодетой в принцессу Жасмин, распаковывает многочисленные подарки и ест сладости. В одной из комнат девочка увидела карету в натуральную величину, а во дворе дома - огромный надувной замок. Помогал ли Джиган своей жене в организации праздника, не уточняется.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. У них родились четверо детей. Недавно рэпер попал в наркологическую клинику и стал вести себя неадекватно: сбрил брови, устроил вечеринку во время самоизоляции, опубликовал фото в обнаженном виде и так далее. 31 марта Самойлова сообщила, что подает на развод из-за обмана со стороны Джигана.

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