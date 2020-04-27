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Россия прошла "поворотный момент" в ситуации с коронавирусом

12:07
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Окончательно проблема решится в середине июля

Россия прошла "поворотный момент" в ситуации с коронавирусом 24 апреля. Он преодолен и в большинстве других стран, считают исследователи из сингапурского университета технологий.
Россия обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом

Лаборатория инноваций SUTD в своем исследовании использовала математическую модель распространения инфекции. В ней описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

По данным исследователей, ситуация с распространением вируса в России завершится на 97% к 20 мая. Еще через неделю проблема разрешится уже на 99%, а на 100% - к 20 июля.

В соответствии с прогнозом ученых, в США с COVID-19 окончательно разберутся 27 августа. В Германии и Франции финал ожидается раньше - 1 и 5 августа соответственно, в Великобритании - 14 августа. Что же касается Китая, то, согласно отчету сингапурских исследователей, здесь ситуация с коронавирусом разрешилась еще 9 апреля, передает РИА Новости.

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