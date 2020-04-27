Песков заранее "затарился" масками для своей семьи

В их необходимости он убедился, посмотрев новости о ситуации в Китае и Европе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что его семья запаслась медицинскими масками и санитайзерами перед началом эпидемии коронавируса. Закупить средства защиты он решил, несмотря на то, что работникам Кремля их выдают.

"Но мы с женой и сами еще в самом начале купили в аптеках и по интернету достаточно много масок. Что называется, затарились", - сказал он в интервью "Аргументам и фактам".

Песков заверил, что у него не было никаких "инсайдов" о развитии ситуации в стране. Представитель Кремля внимательно смотрел телевизор, после кадров из Китая и Европы стало понятно, что маски скоро потребуются всем, сказал он.

В рабочем кабинете пресс-секретарь президента маску не носит. Но если заезжает в магазин, то "носит все, что можно".

В России, по данным на 27 апреля, зарегистрировано 87147 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю наша страна обогнала Китай. С начала эпидемии скончались уже 794 зараженных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"