Россияне назвали пункт о доступной медпомощи главной поправкой к Конституции

Опрос проведен ВЦИОМ

Пункт о доступности и качестве медицинской помощи назвали главной поправкой к Конституции России большинство россиян. В списке приоритетов опрошенных также индексация пенсий и защита прав трудящихся, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как сообщается в докладе ВЦИОМ, поправки, затрагивающие социальную сферу, считают важными абсолютное большинство россиян. На первом месте - поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, это отметили 95% респондентов.

94% опрошенных назвали главной еще одну поправку социального блока – о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России. В первой пятерке – и пункт об ответственности государства за защиту прав трудящихся, а также установление МРОТ на уровне не менее прожиточного минимума – это отметили 92% участников опроса.

Не менее важным считают россияне блок поправок, направленных на защиту суверенитета страны. 88% опрошенных уверены, что необходимо закрепить в конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ России.

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