При столкновении - глобальная катастрофа: что известно о летящем к Земле астероиде

Ближе всего к нашей планете астероид приблизится 29 апреля

К Земле уже в среду, 29 апреля, приблизится крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным. По расчетам ученым, он пролетит от нашей планеты на расстоянии порядка шести миллионов километров.

В Уральском федеральном университете отметили, что размер астероида составляет несколько километров. "Это один из самых крупных, если ни самый крупный потенциально опасный объект, и в случае столкновения с таким, это, конечно, глобальная катастрофа", - приводит "Интерфакс" слова старшего преподавателя кафедры астрономии института естественных наук и математики университета Павла Скрипниченко.

Между тем, по данным специалиста, точность подсчета орбиты 1998 OR2 достаточно высока. "Поэтому столкновительных траекторий у него нет", - добавил Скрипниченко.

Ранее в Крымском федеральном университете им. Вернадского рассказали, что гравитационное поле астероида никак не отразится на нашей планете, его диаметр слишком мал.

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