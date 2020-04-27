Песков ответил на вопрос о сроках режима самоизоляции

Пока прогнозы делать рано

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, сколько еще продлится режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса. По его словам, решения будут приниматься, исходя из текущей ситуации и краткосрочных прогнозах.

"Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли, наверное, возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, ну, наверное, пальцем в небо", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит Газета.ру.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что выйти на плато заболеваемости коронавирусом Россия должна к середине мая. "Полегче" станет в первый месяц лета, сказал он.

В России, по данным на 27 апреля, зарегистрировано 87147 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю наша страна обогнала Китай. С начала эпидемии скончались уже 794 зараженных.

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