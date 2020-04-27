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Больницам в регионах отправят оборудования на 100 миллионов рублей

13:05
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Помощь выделят из правительственного резерва

Больницам в российских регионах отправят дополнительное оборудование и медикаменты. Помощь получат и медицинские учреждения Минобороны. Имущество будет выделено из правительственного резерва, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин рассказал о новых мерах по ситуации с коронавирусом

"Часть этого имущества из резерва страны поступит в медицинские учреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо, а частично будет передано Министерству обороны России для оснащения строящихся госпиталей - всего на сумму более 100 миллионов рублей", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как стало известно, за реализацией мер господдержки в условиях пандемии коронавируса устанавливается жесткий контроль. Мишустин поручил Федеральной службе охраны вести мониторинг того, как доходит помощь до граждан и организаций, передает ТАСС.

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